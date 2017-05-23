الثلاثاء.. نظر الدعوى تطالب بإلغاء قرار منع أسامة يس من السفر

كتب - صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى أسامة يس إبراهيم وزير الشباب في عهد الإخوان، المطالبة بإلغاء قرار منعه من السفر.

واختصمت الدعوى رقم 69556 لسنة 70 قضائية، وزير العدل بصفته، وقالت إن حرية الانتقال من مكان إلى آخر، ومن جهة لأخرى، والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أى سبب، وأن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الاطلاع عليها.