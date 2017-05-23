العرب اليوم: عنف في "تطاوين" وقتل في "الضفة"

مصراوي Masrawy

إعداد: محمد الصباغ:

أعلن الجيش السوري السيطرة على مدينة حمص التي شهدت بداية المظاهرات السورية في 2011 ضد نظام الأسد، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية إن الوضع في محافظة تطاوين بات مستقرا بعد احتجاجات وأعمال عنف، وقتل فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وغيرها من الأحداث العربية نرصد أبرزها.

1 - الحكومة السورية تستعيد السيطرة على حمص بالكامل

مقاتلون من الجيش السوري بمحافظة حمص (أرشيفية)

أعلنت الحكومة السورية أن قواتها استعادت السيطرة الكاملة على مدينة حمص بعدما غادر مسلحو المعارضة آخر منطقة كانت خاضعة لسيطرتهم. وجرى إجلاء نحو 700 مسلح وأسرهم، والذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 3000 شخص، من حي الوعر على متن حافلات، بحسب مسؤولين في الحكومة. وقال محافظ حمص طلال البرازي "مدينة حمص خالية تماما من الأسلحة والمسلحين".

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2- مظاهرات وأعمال عنف في تطاوين التونسية

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بمدينة تطاوين التونسية (أرشيفية)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن الوضع في منطقة "الكامور" التابعة لتطاوين بات مستقرا، بعد يوم مشحون بالاحتجاجات وأعمال العنف والشغب. وأوضح المتحدث بلحسن الوسلاتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن محتجين حاولوا اليوم اقتحام محطة لضخ النفط عنوة، واستخدموا شاحنات لتجاوز حاجز المحطة، ما دفع الوحدات العسكرية والأمنية الى الرد لتفريقهم.

وأطلقت وحدات من الحرس الوطني صباح اليوم قنابل مسيلة للدموع لتنتشر،بعدها اعمال العنف في "الكامور" بمدخل الصحراء ووسط مدينة تطاوين مقر الولاية.

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3- مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (أ ف ب)

قتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في بيت لحم في الضفة الغربية اليوم الاثنين، بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن الفلسطيني قتل على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم فيما منعت قوات الجيش سيارات الإسعاف الفلسطينية من انتشاله. من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود على الحاجز المذكور قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

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4- الأردن يبلغ واشنطن بعدم قدرته على تحمل أعباء اللاجئين

أطفال بمخيم الزعتري للاجئين بالأردن (أرشيفية)

أبلغ وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن المملكة بلغت "الحد الأقصى" في قدرتها على تحمل اعباء اللاجئين السوريين.

ونقل بيان حكومي عن الفاخوري قوله للسفيرة الأمريكية التي تقوم بأول زيارة خارجية لها في إطار منصبها الجديد للبحث في أزمة اللاجئين أن "الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين".

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5- اتفاق عراقي سعودي على تمديد خفض إنتاج نفط أوبك

حقل نفط (أرشيفية)

اتفق العراق والسعودية على تمديد قرار تخفيض انتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) لمدة 9 أشهر خلال الاجتماع المنتظر لدول المنظمة في فيينا يوم 25 مايو الحالي. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح للصحفيين في بغداد: "وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماعي به اليوم على تمديد قرار تخفيض الانتاج لمدة 9 أشهر وأعطى الضوء الأخضر لوزير النفط بالموافقة على قرار التخفيض لمدة 9 أشهر".

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