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بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية بالأقصر

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بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية بالأقصر بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية بالأقصر

مصراوي Masrawy

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

اعتمد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح ٨٠.٢ %

وقال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن إجمالي عدد التلاميذ المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ ١٨ ألفًا و٧٤٣ طالبًا، حضر منهم ١٨ ألفًا و٦١٩، بنسبة ٨٠.٢ % فيما رسب ٣٨٥٧ بنسبة ١٩.٨ %

وأضاف بخيت أن إدارة البياضية التعليمية جاءت في المقدمة بنسبة نجاح ٨٤.٤ % تليها إدارة إسنا بنسبة ٨٣.٩ % ثم الأقصر بـ ٨٣ % والقرنة بنسبة ٧٨.٢ % ثم أرمنت بنسبة ٧٣.٩ % والزينية بنسبة ٧٠.٣ %

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم حصول ٣٥ طالبًا على الدرجة النهائية بمجموع ٣٠٠ درجة، وجاءت أسماء العشرة الأوائل كالتالي: الأولى لميس هشام محمد من مدرسة محمد خير الابتدائية بالبياضية، والثانية تسنيم محمد عبد الوهاب من مظرسة الشهيد محمد رأفت الصن بأرمنت، والثالثة إيمان عبد الرحيم مصطفى من مدرسة ناصر بإسنا، والرابعة هناء علاء محمد يوسف مدرسة خالد بن الوليد بالقرنة، والخامس محمد عبد السلام حسن مدرسة مستعمرة الرى بإسنا، والسادس فلوباتير هاني سلامة مدرسة الفرنسيسكان بإدارة الأقصر، والسابعة نسمة أحمد عبد اللطيف مدرسة ناصر بإسنا، والثامن بيتر أكرم عزيز مدرسة السلام الخاصة عربي، والتاسع خالد منتصر عبد الرحمن مدرسة ناصر بإسنا، والعاشرة مريم مجدي كامل مدرسة الشهيد عبد الرحمن بأرمنت.

وأشار وكيل الوزارة إلى تنظيم حفل موسع لتكريم أوائل الشهادات الدراسية، في حضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بمنحهم شهادات تقدير وجوائز رمزية.​

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