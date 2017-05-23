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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أهلي طرابلس

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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أهلي طرابلس الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أهلي طرابلس

التحرير

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريباته الأخيرة على استاد الطيب المهري بمدينة صفاقس التونسية، في إطار الاستعداد لمباراة أهلي طرابلس الليبي المقرر لها مساء غد الثلاثاء، بالجولة الثانية من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

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وشهد المران، خوض تدريبات بدنية خفيفة، ثم ركز الجهاز الفني على خوض تدريبات بالاعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، والكرات العرضية.

كما اهتم المدرب البرتغالي بتصحيح بعض الأخطاء في التدريبات لتلاشي تكرارها في مباراة الغد.

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التحرير

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