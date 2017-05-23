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وزير التعليم: زيادة مصروفات المدراس الدولية بسبب ارتفاع الدولار

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وزير التعليم: زيادة مصروفات المدراس الدولية بسبب ارتفاع الدولار وزير التعليم: زيادة مصروفات المدراس الدولية بسبب ارتفاع الدولار

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الدكتور طارق شوقي

كتبت– سحر عزام :

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، إن عدد المدارس الدولية في لا يتجاوز 217 مدرسة، مشيرًا إلى أن نسبة زيادة المصروفات المسموح بها للمدارس الدولية هذا العام فقط يجب ألا تتجاوز الـ14%.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الاثنين، أن رفع نسبة المصروفات الخاصة بالمدارس الدولية من 7 إلى 14% هذا العام جاء بعد زيادة ، لافتًا إلى أن أي مدرسة دولية ستتجاوز هذه النسبة سيتم توقيع عقوبة مغلظة عليها قد تصل لحد الغلق.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الدولية التي قامت بتحصيل مصروفات تزيد عن هذه النسبة عليها إعادة المصروفات لأولياء الأمور أو احتسابها ضمن مصروفات التيرم الدراسي القادم.

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