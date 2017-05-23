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بكري: «النواب عاتبوا رئيس الوزراء على تجاهل مطالبهم.. بيتحرجوا أمام دوائرهم»

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بكري: «النواب عاتبوا رئيس الوزراء على تجاهل مطالبهم.. بيتحرجوا أمام دوائرهم» بكري: «النواب عاتبوا رئيس الوزراء على تجاهل مطالبهم.. بيتحرجوا أمام دوائرهم»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مع بعض النواب، تطرق لتجاهل لطلبات النواب، ما يحرجهم أمام دوائرهم، الذين انتخبوهم كأعضاء في المجلس.

أضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن النواب طالبوا الحكومة بالتواصل معهم والسعي لتنفيذ مطالبهم، موضحًا أن الاجتماع تناول أيضًا العلاقات المصرية واتفاقية «تيران وصنافير».

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أشار إلى أن أعضاء المجلس لن يفرطوا في ذرة تراب من أرض الدولة، ولن يتجاهلوا في الوقت ذاته حقوق الآخرين، معقبًا: «ثقننا في القوات المسلحة تتعدى كل الحدود»، وأوضح أنه من المتوقع أن يتناول البرلمان الاتفاقية قبل شهر يونيو المقبل.

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التحرير

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