عمرو أديب عن تراخيص موائد الرحمن: «الدكر يقرب لها.. الناس هتقطعه»

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، قرار عدم السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان دون الحصول على تراخيص، قائلًا: «لأول مرة في مصر ده يحصل.. إيه اللي إنتوا بتعملوه ده؟ هو خلاص مصر مشاكلها كلها اتحلت ومش فاضل غير مشكلة موائد الرحمن؟».

أضاف أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»: «في حد بينقطع بيه الطريق، وينزل يركن العربية بتاعته ويُشق ريقه على تمرة في المائدة، يا جماعة دي مصر، دي رحمة المصريين ببعض يا جماعة».

أشار إلى أنه لا يمكن منح الترخيص قبل 3 أيام من تقديم الطلب، معقبًا: «هل الشرطة في مصر والمحليات والمسئولين فاضيين يعملوا الكلام ده؟ يعني اللي هيقدم دلوقتي مش هيلحق أول يوم رمضان، إحنا نعمل الشباك الواحد لموائد الرحمن».

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أوضح أنه من بين الشروط أيضًا، أن يقوم مفتش بفحص الأغذية، معلّقًا: «إحنا معندناش مفتشين يفتشوا على المحلات والمستشفيات.. هيكون عندنا مفتش مائدة رحمن؟ إنت عايز تأكلهم قول وإحنا نأكلهم، إحنا نعمل زي موحد لمفتش مائدة الرحمن زي الشرطة».

تابع: «الرحمة يا ناس، أموت وأشوفه اللي عمل القرار ده، وإذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، ويبقى دكر اللي يجي جمب مائدة رحمن والناس تقطعه، الناس هما اللي هياكلوه».