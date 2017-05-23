أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عمرو أديب عن تراخيص موائد الرحمن: «الدكر يقرب لها.. الناس هتقطعه»

Google+ Print
عمرو أديب عن تراخيص موائد الرحمن: «الدكر يقرب لها.. الناس هتقطعه» عمرو أديب عن تراخيص موائد الرحمن: «الدكر يقرب لها.. الناس هتقطعه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي عمرو أديب، قرار عدم السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان دون الحصول على تراخيص، قائلًا: «لأول مرة في ده يحصل.. إيه اللي إنتوا بتعملوه ده؟ هو خلاص مصر مشاكلها كلها اتحلت ومش فاضل غير مشكلة موائد الرحمن؟».

أضاف أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»: «في حد بينقطع بيه الطريق، وينزل يركن العربية بتاعته ويُشق ريقه على تمرة في المائدة، يا جماعة دي مصر، دي رحمة المصريين ببعض يا جماعة».

أشار إلى أنه لا يمكن منح الترخيص قبل 3 أيام من تقديم الطلب، معقبًا: «هل الشرطة في مصر والمحليات والمسئولين فاضيين يعملوا الكلام ده؟ يعني اللي هيقدم دلوقتي مش هيلحق أول يوم رمضان، إحنا نعمل الشباك الواحد لموائد الرحمن».

شاهد أيضا

أوضح أنه من بين الشروط أيضًا، أن يقوم مفتش بفحص الأغذية، معلّقًا: «إحنا معندناش مفتشين يفتشوا على المحلات والمستشفيات.. هيكون عندنا مفتش مائدة رحمن؟ إنت عايز تأكلهم قول وإحنا نأكلهم، إحنا نعمل زي موحد لمفتش مائدة الرحمن زي الشرطة».

تابع: «الرحمة يا ناس، أموت وأشوفه اللي عمل القرار ده، وإذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، ويبقى دكر اللي يجي جمب مائدة رحمن والناس تقطعه، الناس هما اللي هياكلوه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية