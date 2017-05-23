حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

نالت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل النصيب الأكبر من الاهتمام الإعلامي حول العالم، فيما استدعت تركيا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لديها احتجاجًا على ما اعتبروه ثغرات أمنية خلال زيارة رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما استمرت المظاهرات في فنزويلا ضد الرئيس مادورو للأسبوع الثامن على التوالي.

1 – ترامب يصل إسرائيل في ثاني محطات جولته الخارجية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حائط البراق بالقدس اليوم (أ ف ب)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل اليوم قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، وفي زيارة تاريخية توجه إلى حائط البراق أو كما يطلق عليه اليهود الحائط الغربي، هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحب إسرائيل وتحترمها، وتتطلع للعمل معها، وذلك فور وصوله إلى المطار في تل أبيب، في إطار جولته الخارجية الأولى. وأعرب ترامب عن امتنانه من تواجده في إسرائيل، قائلا : "أتشرف أن أكون بينكم، وأنا سعيد بقدومي إلى الأراضي المُقدسة".

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2- تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على ''ثغرات أمنية'' خلال زيارة أردوغان

اعتداء حرس أردوغان على متظاهرين بواشنطن (أرشيفية)

استدعت تركيا، السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على "ثغرات أمنية" ظهرت خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن الأسبوع الماضي إلى جانب "السلوك العدواني" لعناصر الأمن الأمريكيين.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان أنها استدعت السفير الأمريكي جون باس وسلمته "احتجاجا خطيا وشفويا". ووقعت خلال الزيارة اشتباكات دامية أمام منزل السفير التركي بعد لقاء أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن حراس أردوغان الشخصيين هاجموا مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للأكراد تجمعوا خارج المبني في حادثة أثارت عاصفة من الجدل.

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3- الإصلاحيون يفوزون في عدة مدن إيرانية في الانتخابات البلدية

إيرانية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية 19 مايو (أ ف ب)

حقق تحالف الإصلاحيين والمعتدلين في إيران، فوزًا في عدة مدن بينها طهران في الانتخابات البلدية التي نظمت الجمعة، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المعتدل حسن روحاني بولاية ثانية.

وأصبحت ثاني وثالث مدن البلاد، مشهد (شمال شرق) واصفهان (وسط) وكذلك شيراز ويزد (جنوب) وكرج قرب طهران وزهدان (جنوب شرق) تحت سيطرة كاملة أو شبهة كاملة لاصلاحيين.

وكانت مشهد واصفهان حتى الآن تحت سيطرة المحافظين الذين يديرون أيضا بلدية طهران منذ 14 عامًا مع رئيس البلدية محمد باقر قاليباف.

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4- أسبوع ثامن من التظاهرات المناوئة لمادورو في فنزويلا

مظاهرات فنزويلا (أ ف ب)

بدأ معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أسبوعهم الثامن من التظاهرات، رافضين التخلي عنها ووقفها ما لم يحققوا هدفهم القاضي بتخليه عن السلطة، على رغم أعمال العنف التي أسفرت عن 48 قتيلا منذ بداية أبريل الماضي.

وستتاح للطرفين فرصة جديدة لعرض قواهما فيما سيقوم "الاتحاد الطبي الفنزويلي" بمسيرة في اتجاه وزارة الصحة، دعما للمعارضة، قبل مسيرة من أجل السلام دعا إليها الرئيس مادورو الثلاثاء. وعلى رغم الصدامات والغاز المسيل للدموع، ما زال خصوم رئيس الدولة في الشوارع، يحفزهم على هذا الاستنفار الانهيار الاقتصادي لبلادهم.

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5- مقتل 5 بينهم جندي في انفجار لغم أرضي شمال غربي باكستان

جنود باكستانيون (أرشيفية)

صرح مسؤولون بأن ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم جندي، لقوا حتفهم شمال غربي باكستان اليوم، جراء انفجار لغم أرضي بالمركبة التي كانوا يستقلونها. وقال المسؤول المحلي منظور بخاري إن الحادث وقع في وادي تيراه، وهو منطقة جبلية في منطقة خيبر القبلية القريبة من الحدود الأفغانية. وكانت تيراه في السابق معقلا للمسلحين الإسلاميين قبل طردهم من المنطقة في عملية عسكرية.

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