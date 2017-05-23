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"تعليم البرلمان": قرار زيادة مصروفات المدارس الدولية 14% لم يعرض علينا

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"تعليم البرلمان": قرار زيادة مصروفات المدارس الدولية 14% لم يعرض علينا "تعليم البرلمان": قرار زيادة مصروفات المدارس الدولية 14% لم يعرض علينا

مصراوي Masrawy

النائب جمال شيحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع غدًا لبحث نسبة زيادة مصروفات المدارس الدولية التي أعلنت عنها وزارة التعليم، مضيفا أن هذا القرار لم يعرض على البرلمان حتى الآن.

وأضاف شيحة، في تصريح لـ"مصراوي"، أنه حتى الساعة الخامسة مساء تواجد الوزير في لجنة الخطة والموازنة ولم يثار قرار الزيادة أو الحديث عنه -وفق قوله.

ولفت رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية من لجنة التعليم بالتعاون مع الوزارة لبحث تلك القرارات.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة 14% للعام الدراسي المقبل فقط 2017-2018، على أن تزيد المصروفات بنسبة 7% سنويًا، وزيادة مصروفات المدارس الخاصة العربية واللغات بنسبة تتراوح بين 7-11% وفقًا لشرائح كل مرحلة.

وقالت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، في تصريح لها، إنه صدر قرار بتعديل المادة ٥ من القرار ٤٢٢ لسنة 2014، ونصها عدم زيادة المصروفات المدرسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بنسبة ٧٪‏ للعام الدراسي المقبل.

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مصراوي Masrawy

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