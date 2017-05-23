قبل ساعات من موقعة القطن.. القدامى الأربعة يحفزون لاعبي الأهلي

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عقد الرباعي حسام غالي وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبو الفريق الأول لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جميع لاعبي الفريق، عقب تناول وجبة العشاء، بفندق الإقامة بمدينة جاروا الكاميرونية.

وتحدث الرباعي كعناصر خبرة مع جميع لاعبي الفريق، مطالبين بعضهم البعض أن يحققوا الفوز في مباراة القطن، وبخاصة أنهم أخفقوا في الفوز على زاناكو الزامبي، بتعادل سلبي بالجولة الماضية.

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وطالب حسام غالي قائد الفريق الأحمر، من جميع اللاعبين، أن يساندوا بعضهم البعض، وألا يفكروا في من سيلعب المباراة، الأهم هو مصلحة الفريق.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره القطن الكاميروني، الساعة الخامسة بعد عصر غد الثلاثاء، في إطار ثاني جولات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا.