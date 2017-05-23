أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

قبل ساعات من موقعة القطن.. القدامى الأربعة يحفزون لاعبي الأهلي

Google+ Print
قبل ساعات من موقعة القطن.. القدامى الأربعة يحفزون لاعبي الأهلي قبل ساعات من موقعة القطن.. القدامى الأربعة يحفزون لاعبي الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد الرباعي حسام غالي وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبو الفريق الأول لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جميع لاعبي الفريق، عقب تناول وجبة العشاء، بفندق الإقامة بمدينة جاروا الكاميرونية.

وتحدث الرباعي كعناصر خبرة مع جميع لاعبي الفريق، مطالبين بعضهم البعض أن يحققوا الفوز في مباراة القطن، وبخاصة أنهم أخفقوا في الفوز على زاناكو الزامبي، بتعادل سلبي بالجولة الماضية.

شاهد أيضا

وطالب حسام غالي قائد الفريق الأحمر، من جميع اللاعبين، أن يساندوا بعضهم البعض، وألا يفكروا في من سيلعب المباراة، الأهم هو مصلحة الفريق.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره القطن الكاميروني، الساعة الخامسة بعد عصر غد الثلاثاء، في إطار ثاني جولات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية

بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية

السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها

أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها

الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام أهلي طرابلس وطلعت يوسف

الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام أهلي طرابلس وطلعت يوسف