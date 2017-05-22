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«أبطال آسيا»| الراقي يتعادل مع الأهلي.. والعين يسقط أمام استقلال طهران

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«أبطال آسيا»| الراقي يتعادل مع الأهلي.. والعين يسقط أمام استقلال طهران «أبطال آسيا»| الراقي يتعادل مع الأهلي.. والعين يسقط أمام استقلال طهران

التحرير

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تعادل فريقي أهلي جدة السعودي، وأهلي دبي الإماراتي، إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

سجل إيفرتون ريبيرو، هدف التقدم للفريق الإماراتي في الدقيقة الـ23، وفي الدقيقة الـ38 أدرك عبد الفتاح توفيق عسيري هدف التعادل للفريق السعودي، إثر تمريره من المحترف المصري محمد عبد الشافي.

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وفي نفس الجولة.. كما تغلب فريق استقلال طهران الإيراني، على نظيره فريق العين الإماراتي، بهدف نظيف، على ملعب أزادي.

سجل كافح رضائي هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ92 من عمر المباراة.

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التحرير

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