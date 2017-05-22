رمضان عن لافتة «بحبك يا مودي»: «الواد باع البنت.. والجامعة كمان فصلتها؟»

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عرض الإعلامي خيري رمضان، مساء الإثنين، قضية فصل 4 طلاب من جامعة السويس، بعد مساعدة 3 منهم لزميلتهم في تعليق لوحة اعتذار كبيرة في حرم الجامعة، لصديقها «مودي»، معلنة فيها اعتذارها وحبها له.

أضاف رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أنه يحاول الاتصال برئيس الجامعة للرد، لأن هذه القضية تمس مستقبل الطلاب الذين تم فصلهم بعد التحقيق معهم، وإنكار «مودي» معرفته بالفتاة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعد.

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تابع: «مش كفاية مودي باع البنت كمان تفصلها الجامعة؟ دي بنت عبيطة تحتاج التوجيه والنصح»، مؤكدًا أن هناك أمور عدة أكبر من ذلك تستدعي الفصل وليس قصة فتاة أحبت، والتي يمكن معاقبتها بأي طريقة أخرى.