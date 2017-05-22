أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عمرو أديب عن «رفع سعر الفائدة»: «محدش هيشتغل وهنقعد في البيت»

Google+ Print
عمرو أديب عن «رفع سعر الفائدة»: «محدش هيشتغل وهنقعد في البيت» عمرو أديب عن «رفع سعر الفائدة»: «محدش هيشتغل وهنقعد في البيت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد الإعلامي عمرو أديب، مساء الإثنين، قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض، قائلًا: «كده محدش هيشتغل، والاقتصاد ليس إجراءً واحدًا، كده هيبقى في كساد كبير في السوق».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا عندنا ركود أصلًا، والأسواق اللي عندها ركود مينفعش تاخد فيها قرار زيادة فائدة، كده هنعمل ركود في السوق أكتر».

شاهد أيضا

تابع: «رفع سعر الفائدة أو خفضه لا تظهر آثاره على السوق إلا بعد سنة، لكن المصريين من بكرة هيرفعوا الأسعار، كده هنقعد في البيت، ومحدش هيفكر يفتح مصنع».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية

بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية

السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها

أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها

الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام أهلي طرابلس وطلعت يوسف

الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام أهلي طرابلس وطلعت يوسف