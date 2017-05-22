عمرو أديب عن «رفع سعر الفائدة»: «محدش هيشتغل وهنقعد في البيت»

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انتقد الإعلامي عمرو أديب، مساء الإثنين، قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض، قائلًا: «كده محدش هيشتغل، والاقتصاد ليس إجراءً واحدًا، كده هيبقى في كساد كبير في السوق».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا عندنا ركود أصلًا، والأسواق اللي عندها ركود مينفعش تاخد فيها قرار زيادة فائدة، كده هنعمل ركود في السوق أكتر».

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تابع: «رفع سعر الفائدة أو خفضه لا تظهر آثاره على السوق إلا بعد سنة، لكن المصريين من بكرة هيرفعوا الأسعار، كده هنقعد في البيت، ومحدش هيفكر يفتح مصنع».