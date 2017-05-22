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فيديو| ساويرس: «المستثمرين مش واقفين على مصر بالطوابير»

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فيديو| ساويرس: «المستثمرين مش واقفين على مصر بالطوابير» فيديو| ساويرس: «المستثمرين مش واقفين على مصر بالطوابير»

التحرير

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انتقد رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رفع سعر الفائدة إلى 2% على الودائع والقروض، لمحاربة التضخم، مضيفًا: "التضخم له 100 آلية لمحاربته وليس شرط رفع الفائدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: "مصدقنا أن السياحة رجعت، والتصدير زاد لأن السلع بقت رخيصة وتنافسية وبنصدر أكتر وبنجيب دولارت أكتر".

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وتابع: "إحنا عندنا مشكلة إننا مش عارفين نجيب استثمارات، نقوم ندرس قانون الاستثمار في 3 سنوات، الناس مش واقفة طوابير عشان تيجي ".

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التحرير

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