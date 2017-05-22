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«الثروة الداجنة»: انخفاض الأسعار 25% بعد أول أسبوع من رمضان

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«الثروة الداجنة»: انخفاض الأسعار 25% بعد أول أسبوع من رمضان «الثروة الداجنة»: انخفاض الأسعار 25% بعد أول أسبوع من رمضان

التحرير

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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، مساء الإثنين، إن الدواجن ستشهد انخفاضًا بنسبة 25% بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

أضاف السيد، خلال حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «Ten»، مخاطبًا السيدات: «لا داعي للتكالب على المنتجات، اشترين احتياجات المنزل أول أسبوع، والأسعار ستنخفض بعد أول أسبوع بنسبة 25%».

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فيما طالب طه حسين، سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوازن في المنتجات المغروضة في الأسواق الحكومية والخاصة، للحفاظ على الأسعار ومنع ارتفاعها.

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التحرير

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