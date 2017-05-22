رئيس «المصري الديمقراطي»: ندعم مبادرة الفريق الرئاسي

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قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب يدعم فريق مبادرة الفريق الرئاسي، وغيرها من المبادارات التي أعلنت نيتها خوض الانتخابات الرئاسية عام 2018، سواء بطرح مرشح أو بتأييد آخر.

ودعا زهران في كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة الفريق الرئاسي، (بقيادة العالم عصام حجي)، أعضاء المبادرة بعدم الانغلاق على أنفسهم، والتحاور مع المبادارات التي انشئت لنفس الغرض، والاتفاق في النهاية على مرشح يلبي طموحات المصريين.

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وتابع: "ندعم بكل قوة هذا الاتجاه، وهنعمل مع كل الأحزاب والتيارات الديمقراطية، ونحن داعمين لكل مبادرات الفريق الرئاسي، ونعمل معها، وأطالب كل المجموعات التي تعمل في نفس الاتجاه أن تعمل معًا".