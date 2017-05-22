‏حجي: سنقدم رئيسًا قادر على محاربة الفقر والجهل

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قال عصام حجي، المستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور، وصاحب مبادرة الفريق الرئاسي، التي انطلقت في أغسطس الماضي بهدف المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018، إنه يراهن على وعي المصريين في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمة قالها عبر "الفيديو كونفرانس" من الولايات المتحدة الأمريكية، بالمؤتمر الأول للمبادرة، أنه تعمد في الحدث الأول للمبادرة، أن يكون حديثه من الخارج؛ حتى يعرف المصريون أن هناك 7 ملايين مصري يعيشون بالخارج، وهم جزء أصيل من الوطن.

وأكد أنه لا فرق بين مصري بالخارج وآخر بالداخل، فالجميع سواسية في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن الكل يأمال في العودة،

وتابع: "ليس هناك أي خيار غير التغيير السلمي في 2018، من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة".

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ونوه بأن بعض وسائل الإعلام تحاول تقديم نماذج وهمية لمرشحين؛ للتسفيه من عملية الانتخابات، ولضرب القاعدة العريضة من الشباب المصري.

وردا على انطلاق المبادرة من على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشار إلى أن صفحة "كلنا خالد سعيد" نجحت في تحريك الجماهير لإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ثورة 25 يناير.

وأكد أن مصر تمثل لشبابها المستقبل، بينما معارضوهم يرونها مجرد ذكريات من الماضي، مشددًا على أن الهدف من المبادرة

خلق جوى تنافسي ديمقراطي، وأكمل: "سنقدم رئيسًا يؤمن بمشاكل مصر، ولديه القدرة على محاربة الجهل والفقر".