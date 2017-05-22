«تعليم» القليوبية: 79.6% نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية

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قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية طه عجلان، إن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بلغت 79.64%، وبلغ عدد الطلبة المتفوقين 102 طالب وطالبة، وحصلت إدارة كفر شكر على أعلى نسبة في المتفوقين من بين 12 إدارة على مستوى المحافظة، إذ حصلت على 90.76% من الناجحين.

وأضاف عجلان في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 106.970 ألف طالب، وعدد الطلاب الناجحين 82015 طالب من بين الحاضرين، والذي بلغ عدد 102.985 طالب وطالبة.

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وأكد عجلان أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي إذ كانت النسبة 77.06% فقط.