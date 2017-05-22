افتتاح المدينة الشبابية بأسوان بعد تطويرها أكتوبر المقبل

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية جوار ستاد أسوان الرياضي، تمهيدًا للافتتاح المقرر أكتوبر المقبل.

تضم المدينة الشبابية، التي تكلفت أعمال تطويرها 20 مليون جنيه، 96 غرفة، تستوعب 560 شابًا وفتاة في الرحلة الواحدة، وفق ما أوضح مدير المدينة مصطفى بسطاوي، الذي أضاف أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة وتطوير المطبخ بالكامل، و15 غرفة بإضافة حمامات داخلية لها، بالإضافة إلى تطوير غرف الدور الأرضي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية هاني رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى بسطاوى مدير المدينة الشبابية.​