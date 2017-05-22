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خبير أكاديمي سوداني يطالب بعودة جامعة القاهرة فرع الخرطوم

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خبير أكاديمي سوداني يطالب بعودة جامعة القاهرة فرع الخرطوم خبير أكاديمي سوداني يطالب بعودة جامعة القاهرة فرع الخرطوم

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

طالب نائب مدير جامعة الزعيم الأزهري السودانية بالخرطوم وأستاذ التاريخ المعاصر أ.د عبد العزيز محمد، بإعادة فتح فرع جامعة القاهرة بالخرطوم في السودان مرة أخرى، والتي تم إغلاقها عام 1999، مع استمرار عمل جامعتي النيل المنشأتين بمقر الجامعة القديم.

وأكد محمد -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش الجلسة الثالثة لليوم الثاني من مؤتمر الدراسات الأفريقية في سبعين عاما بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة- أن لعبت دورا كبيرا في تطوير التعليم في القارة الأفريقية، لاسيما السودان، حيث قامت بفتح العديد من المدارس في مراحل التعليم المختلفة وصولا بإنشاء فرع جامعة القاهرة عام 1955.

ودعا محمد في ورقة بحثية مقدمة بالمؤتمر، تحت عنوان "الإسهامات البحثية في مجال التعليم في أفريقيا – السودان نموذجا"، مصر لاستكمال دورها الحيادي والإنساني المعهود في نشر الوعي في مختلف المجالات لتقوية الروابط الإفريقية، لافتا إلى أن الأزهر لعب دورا كبيرا في التعليم ونشر الوعي العلمي بالسودان، عن طريق تبادل الدارسين وإرسال بعثات للخرطوم.

كان معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة قد بدأ أمس الأحد، فعاليات مؤتمره الدولي لهذا العام، تحت عنوان "الدراسات الأفريقية في سبعين عاما"، في الفترة من 21 وحتى 23 مايو الجاري، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ووزير الخارجية سامح شكري، ونقيب المهن العلمية الدكتور السيد المليجي.

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