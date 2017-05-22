الزمالك بالزي التقليدي والأهلي بالأخضر في لقاء الغد

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انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، في دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء فريق الزمالك الزي الأبيض الكامل فيما يرتدي الفريق المنافس الزي الأخضر الكامل، ويرتدي حارس الزمالك الزي الأسود فيما يرتدي حارس أهلي طرابلس الزي الأصفر.

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وحضر الاجتماع الفني أحمد مرتضى، عضو المجلس ورئيس البعثة بتونس، وحمادة أنور المدير الإداري للفريق الأبيض بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة المغربي نور الدين الجعفري ومندوب من النادي الليبي.