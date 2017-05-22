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روحاني يعد بمنح النساء في إيران مزيدا من الحقوق

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روحاني يعد بمنح النساء في إيران مزيدا من الحقوق روحاني يعد بمنح النساء في إيران مزيدا من الحقوق

مصراوي Masrawy

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

 

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمنح النساء في بلاده مزيدا من الحقوق.

يأتي ذلك بعد أن فاز روحاني بفترة ولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال روحاني اليوم الاثنين في طهران إنه ينبغي التوقف عن التمييز ضد المرأة ولاسيما في سوق العمل.

وأعرب روحاني عن اعتقاده بخطأ الآراء الشائعة التي تقول إن النساء لا يمكنهن القيام بأعمال بعينها أو أنهن خلقن فقط لعمل المنزل.

يذكر أنه خلال الولاية الأولى لروحاني، شغلت نساء مناصب مختلفة وقال روحاني: " وهذا الطريق سوف ويجب علينا أن نواصله".

من ناحية أخرى، قال روحاني إن نتيجة الانتخابات أثبتت مجددا أن الخطابة السياسية والوعود الفارغة في السنوات الماضية لم تعد محط اهتمام الإيرانيين، ولفت إلى أنه بالأجهزة الأمنية وحدها، لا يمكن للمرء أن يحقق الأمن " بالضبط كما لا يمكن للمرء أن يروي ظمأه بالماء المالح".

ورأى روحاني أن على النظام بأكمله أن يستمع إلى رسالة الناخبين الذين لم يصوتوا من أجل الأموال والمزيد من الرخاء بل من أجل الحرية في الداخل والحوار مع العالم الخارجي.

 

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مصراوي Masrawy

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