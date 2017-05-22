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٩٧.٦٤ ٪ نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالقليوبية

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٩٧.٦٤ ٪ نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالقليوبية ٩٧.٦٤ ٪ نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالقليوبية

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الجاري بلغت 79.64%.

ووفق تصريحات عجلان، اليوم الإثنين، بلغ عدد الطلبة المتفوقين 102 طالب، فيما حصلت إدارة كفر شكر على أعلى نسبة متفوفين من بين 12 إدارة على مستوى المحافظة، بنسبة 90.76%

وأضاف وكيل التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 106 آلاف و970 طالبًا، عدد الناجحين منهم 82 ألفًا و15 طالبًا.

وفي السياق، أشار عجلان إلى أن نسبة النجاح هذا العام جاءت أعلى من العام الماضي الذي كانت نسبته 77.06% فقط.

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