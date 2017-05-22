يوفنتوس يعلن ضم كوادرادو نهائيًا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن إتمام صفقة شراء الكولومبي كوادرادو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، والمعار لصفوف السيدة العجوز، ليستمر اللاعب بذلك بين صفوف اليوفينتوس حتى عام 2020.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن صفقة شراء كوادرادو، كلفت خزينة بطل الدورب الإيطالي مايقرب من 20 مليون يورو.

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وانتقل كوادرادو إلى يوفنتوس الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي قبل أن يتم الإعلان عن شراءه رسميًا اليوم.

واستطاع النجم الكولومبي أن يتوج مع السيد العجوز، بلقب الدوري موسمين متتاليين قدم خلالهما أداءً جيدًا دفع إدارة النادي الإيطالي للتعاقد معه.