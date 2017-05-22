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ضبط 1.5 طن مقرمشات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالعياط

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ضبط 1.5 طن مقرمشات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالعياط ضبط 1.5 طن مقرمشات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالعياط

مصراوي Masrawy

مقرمشات فاسدة

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الإثنين، مصنعا غير مرخص لإنتاج المقرمشات بمركز العياط.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث بالجيزة، أن صاحب مصنع لإنتاج المقرمشات يستخدم مستلزمات إنتاج من الزيوت ومكسبات الطعم غير صالحة للاستهلاك.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرك مأمورية لمداهمة المصنع، حيث تمكنت قوة بالتنسيق مع قسم العياط، من ضبط المدير المسؤول، ونحو 1.5 طن مقرمشات فاسدة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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