"المصري الديمقراطي": نبحث مع أحزاب وقوى سياسية للتوافق على مرشح للرئاسة

كتبت- مروة شوقي:

كشف فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب بصدد الانفتاح على عدة مبادرات لبلورة رؤية مشتركة مع باقي القوى والأحزاب المدنية والديمقراطية حول الضمانات المطلوبة للانتخابات الرئاسية 2018.

وأكد زهران، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان موقف الحزب حول الانتخابات الرئاسية، الاثنين، أن هناك تعاون بين الأحزاب للتوافق على مرشح تسانده كل تلك القوى، مضيفًا: "من الوراد أن يكون للحزب مرشح في انتخابات الرئاسة تحت شعار لا انتخابات بلا ضمانات".

ولفت رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن عدم وجود مناخ مناسب، دفع ببعض المرشحين الأقوياء -على حد تعبيره- إلى عدم اعلان خوضهم غمار الانتخابات.

وأكد زهران أن الحزب لن يدعم كلاً من الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان حال قررا الترشح، قائلًا:" من المستحيل أن يصطف معهم الحزب ولن يدعم أحد منهما".

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد عقد، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018، بحضور فريد زهران رئيس الحزب وعدد من القيادات.