نتنياهو: سياسة ترامب تجاه إيران يمكن أن تشجع على تحقيق السلام

تل أبيب - (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتغييرات التي ادخلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، واصفا إياها بالإشارات المشجعة على إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال نتانياهو، خلال حفل استقبال في مقر رئيس الوزراء بالقدس "إن المخاطر المشتركة قد تحول الأعداء إلى شركاء ..هذا حيث نرى شيئا جديدا، وربما واعدا جدا".

وأضاف "للمرة الأولى منذ سنوات عدة، للمرة الأولى في حياتي، أرى احتمال التغيير".