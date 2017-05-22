ترامب ونتنياهو متفائلان "بإمكانية التغيير" في الشرق الأوسط

تل أبيب - (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،" لإعادة تأكيده على القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط"، بينما التقى الاثنان في القدس لبحث السلام في المنطقة، اليوم الإثنين.

وبدا الزعيمان متفائلين، وقال نتنياهو: "للمرة الأولى منذ سنوات عدة، للمرة الأولى في حياتي، أرى احتمال التغيير"، مشيدا بالتغييرات التي طرأت على السياسة الأمريكية بشأن إيران، في ظل حكم ترامب.

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي بعد أخرى إلى المملكة العربية السعودية، صعد خلالها نبرة المواجهة تجاه طهران، في اتجاه معاكس بشكل حاد لسياسة سلفه بالبيت الأبيض، باراك أوباما.