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"كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو

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"كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو "كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو

مصراوي Masrawy

الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوز

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن المجالس أصدرت قرارات لـ700 ألف مواطن للعلاج من فيروس "سي" منذ أكتوبر 2015 وحتى الآن بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأضاف كاظم، في تصريحاته لبرنامج "صباح دريم" المذاع على قناة "دريم" الاثنين، أن تكلفة علاج فيروس "سي" تأتي من ميزانية وزارة الصحة المدعومة من وزارة المالية، فضلا عن مساهمة من صندوق تحيا ، لافتًا إلى أنه لا بديل خلال المرحلة القادمة عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى زيادة تكلفة العلاج المخصص على نفقة الدولة بعد زيادة ، وزيادة أدوية مناقصة وزارة الصحة بنسبة تتراوح ما بين 30 و70% وزيادة أسعار مستلزمات الجراحة.

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