بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هدف الوزارة هو توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة من خلال معارض سوبر ماركت المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والسلاسل التجارية وغرفة صناعة المنتجات الغذائية.

وطمأن مصيلحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الاثنين، المواطنين على توافر السلع في هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان، مؤكدا أن كميات السلع في المعارض كافية وتغطي كل احتياجات المواطنين.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى تشديد إجراءات الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش التجاري، لافتًا لأهمية المحافظة على الدعم المخصص للمواطنين مع زيادة الإنتاج.​