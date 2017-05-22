أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (1)محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (1)

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائيةمحافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (3)محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (3)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2017 - 2018، بنسبة نجاح 84 %، وذلك في حضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن أبو النضر رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول الإحصاء بالكنترول.

وقال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 56 ألفًا و598 طالبًا، حضر منهم الامتحان 55 ألفًا و123، فيما بلغ عدد الناجحين 46 ألفًا و331، حصل منهم 33 طالبًا على الدرجات النهائية.

وأضاف حسن أبو النضر، رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من مثيلتها في العام الماضي، مؤكدًا أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاء كتالي: قلين، وبيلا، ومطوبس، ودسوق، وغرب كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، وبلطيم، وسيدي سالم، وفوه، وبرج البرلس، وسيدي غازي، والرياض، والحامول.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية