محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2017 - 2018، بنسبة نجاح 84 %، وذلك في حضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن أبو النضر رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول الإحصاء بالكنترول.

وقال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 56 ألفًا و598 طالبًا، حضر منهم الامتحان 55 ألفًا و123، فيما بلغ عدد الناجحين 46 ألفًا و331، حصل منهم 33 طالبًا على الدرجات النهائية.

وأضاف حسن أبو النضر، رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من مثيلتها في العام الماضي، مؤكدًا أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاء كتالي: قلين، وبيلا، ومطوبس، ودسوق، وغرب كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، وبلطيم، وسيدي سالم، وفوه، وبرج البرلس، وسيدي غازي، والرياض، والحامول.​