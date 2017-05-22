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"مروان": الحكومة أوضحت للنواب بالمستندات موقفها من "تيران وصنافير"

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"مروان": الحكومة أوضحت للنواب بالمستندات موقفها من "تيران وصنافير" "مروان": الحكومة أوضحت للنواب بالمستندات موقفها من "تيران وصنافير"

مصراوي Masrawy

المستشار عمر مروان

كتب- محمد غايات:

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع النواب تطرق لظروف الموازنة الجديدة والاستعداد لشهر رمضان ومعالجة عجز الموازنة.

وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اللقاء تطرق لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية والتي يترتب عليها انتقال جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، وأحقية مجلس النواب في مناقشتها، موضحًا أن أوضحت بالمستندات الاجراءات التي أتخذتها ومن ثمَ يعقد مجلس النواب جلسته لتصويت على الإتفاقية.

وأشار إلى أن الحكومة ناقشت الاجراءات التي تتخذها لحماية محدودي الدخل ومناقشة الموازنة العامة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الهيئة العامة للإستثمار، مع عدد من نواب البرلمان أبرزهم: أيمن أبو العلا، محمد أبو حامد، إلهامي عجينة، صلاح حسب الله، مارجريت عازر، حمدي ومارجريت عازر وصلاح حسب الله، لمناقشة عدد من السياسات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

تأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة لقاءات طلبت رئاسة الوزراء عقدها مع نواب البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشة اجراءات الاصلاح الاقتصادي.​

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مصراوي Masrawy

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