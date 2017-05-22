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وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو»

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وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو» وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو»

التحرير

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قال الدكتور علي مصليحي، وزير ، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لها الحق في مناقشة كافة ما يهم المواطنين، لافتًا إلى أنه وعد النواب بدراسة ملاحظاتهم، على هامش الاجتماع الذي عُقد بالبرلمان، اليوم الإثنين.

ناشد مصليحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، المواطنين بتحديث بيانات بطاقات التموين على موقع الوزارة، مؤكدًا أنه «من 71 مليونًا، هناك 19 مليون مواطن مستفيد حقيقي من البطاقات».

ووجه الشكر لوزارة الاتصالات ولهيئة الرقابة الإدارية على مساندة الوزارة في تحديث بيانات بطاقات التموين، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحم الطازج في منافذ الوزارة 80 جنيهًا.

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تابع: «أشعر بالمواطن، وهمي الأول توفير الاحتياجات الأساسية، بس ما بحبش أعمل لقطة وبعدها الدنيا تقع».

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التحرير

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