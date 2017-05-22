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وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس»

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وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس» وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس»

التحرير

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قال الدكتور علي مصليحي، وزير ، إن هدف الوزارة هو حصول المواطنين على كافة السلع خلال شهر رمضان، بأسعار في متناول الجميع، موجهًا الشكر لنواب البرلمان الذين حضروا اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم الإثنين، رغم حدة المناقشات.

أضاف مصليحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه تم افتتاح معارض (أهلًا رمضان) لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن جميع منافذ التوزيع التابعة للوزارة متوفر بها كافة السلع الأساسية طوال الشهر. 

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وطمأن كافة المواطنين، بأن «هناك كميات من كافة السلع تُغطي شهر رمضان، ويونيو ويوليو وأغسطس، وما بعد ذلك، ولا قلق من نفاذ كميات السع الغذائية».

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التحرير

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