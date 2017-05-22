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نشأت الديهي: خالد علي «إمعة»

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نشأت الديهي: خالد علي «إمعة» نشأت الديهي: خالد علي «إمعة»

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء الإثنين، إن أبناء قطر لم يتم استئجارهم لمهاجمة قطر أو سبها في أي وقت، معقبًا أن الوضع في  مختلف؛ بسبب وجود خونة مصريين. 

أضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، «قطر دولة أقل من أن تدير نفسها بنفسها، ووهناك يخشون من تخزين السلاح حتى لا يحدث انقلاب داخلي بين الأسرة الحاكمة»، مؤكدًا أن تخزين قطر للأسلحة يهدد أمن مصر القومي.

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تابع: «كان يوجد اجتماع لبعض نشطاء المعارضة في روما للهجوم على مصر، ومن بينهم المحامي خالد علي وصحفي مصري آخر»، مكملًا «علي راكب مع اللي راكب وشارب مع اللي شارب، ده شخصية إمعة سياسية».

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التحرير

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