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حقق تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) للمرة الثانية، في آخر ثلاث أعوام، وللمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حقق لقب البريميرليج (2005 - 2006 - 2010 - 2015 - 2017)، وبات البلوز أول فريق يربح 30 مباراة في موسم واحد في عهد البريميرليج.

وسيشارك الرباعي (تشيلسي - توتنهام - مانشستر سيتي - ليفربول) في دوري أبطال أوروبا، بينما سيشارك (آرسنال - مانشستر يونايتد) في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، إلا إذا نجح الأخير في الفوز بنهائي اليوربا ليج، أمام أياكس الهولندي في ستوكهولم الأربعاء المقبل، بملعب الصداقة، في المقابل هبط كل من سندرلاند بقيادة مديره الفني ديفيد مويس، وميدلزبره وهال سيتي.

وأصبح توتنهام هوتسبير خامس فريق يربح +400 مباراة في عهد "البريميرليج"، بعد مانشستر يونايتد (604) وآرسنال (525) وتشيلسي (516) وليفربول (478)، كما وصل توتنهام لهدفه الـ 1406 في عهد البريميرليج، فقط مانشستر يونايتد (1856) وآرسنال (1698) وتشيلسي (1645) وليفربول (1601) سجلوا أكثر.

كما أصبح هاري كين، أول لاعب إنجليزي يحقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمين متتاليين منذ مايكل أوين في 1997/98 و1998/99، كما بات الدولي الإنجليزي ثاني لاعب من توتنهام هوتسبير، يحقق جائزة هداف الدوري في موسمين متتاليين، بعد جيمي جريفز في 1963/64 و1964/65.

من جانبها استعرضت شبكة «سكاي سيورتس» حكاية «البريميرليج» هذا الموسم:

أغسطس

- أفضل لاعب في الشهر: رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي.

- هدف الشهر: كريستيان ستواني لاعب ميدلزبره عن هدفه في سندرلاند.

- مدرب الشهر: مايك فيلان، المدير الفني لفريق هال سيتي.

- مباراة الشهر: آرسنال 3-4 ليفربول.

سبتمير

- أفضل لاعب في الشهر: سون هيونج مين، جناح توتناهم هوتسبير.

- هدف الشهر: جوردن هاندرسون لاعب ليفربول في مرمى تشيلسي.

- مدرب الشهر: يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

- مباراة الشهر: وست هام يونايتد 2-4 واتفورد.

أكتوبر

- أفضل لاعب في الشهر: إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

- هدف الشهر: ديمتري بايه لاعب وست هام في مرمى ميدلزبره.

- مدرب الشهر: أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي.

- مباراة الشهر: تشيلسي 4-0 مانشستر يونايتد

نوفمبر

- أفضل لاعب في الشهر: دييجو كوستا مهاجم تشيلسي.

- هدف الشهر: بيدرو لاعب تشيلسي في مرمى توتنهام.

- مدرب الشهر: أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي.

- مباراة الشهر: سوانزي سيتي 5-4 كريستال بالاس.

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ديسمبر

- أفضل لاعب في الشهر: زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد.

- هدف الشهر: هنيريك مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد في مرمى كريستال بالاس.

- مدرب الشهر: أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي.

- مباراة الشهر: بورنموث 4-3 ليفربول.

يناير

- أفضل لاعب في الشهر: ديلي ألي جناح توتنهام هوتسبير.

- هدف الشهر: أندي كارول لاعب وست هام في مرمى كريستال بالاس.

- مدرب الشهر: باول كليمنت المدير الفني لفريق سوانزي سيتي.

- مباراة الشهر: بورنموث 3-3 أرسنال.

فبراير

- أفضل لاعب في الشهر: هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

- هدف الشهر: إيدين هازارد لاعب تشيلسي في مرمى أرسنال.

- مدرب الشهر: بيب جواريدولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

- مباراة الشهر: ليستر سيتي 3-1 ليفربول.

مارس

- أفضل لاعب في الشهر: روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون.

- هدف الشهر: أندروس تاونسند لاعب وست بروميتش في مرمى تشيلسي.

- مدرب الشهر: إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث.

- مباراة الشهر: واتفورد 3-4 ساوثهامتون.

إبريل

- أفضل لاعب في الشهر: سون هيونج مين، جناح توتناهم هوتسبير.

- هدف الشهر: بيدرو لاعب تشيلسي في مرمى إيفرتون.

- مدرب الشهر: ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام.

- مباراة الشهر: توتنهام هوتسبير 2-0 آرسنال.