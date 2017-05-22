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رسميًا.. مويس يستقيل من تدريب سندرلاند

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رسميًا.. مويس يستقيل من تدريب سندرلاند رسميًا.. مويس يستقيل من تدريب سندرلاند

التحرير

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أعلن المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، عن استقالته رسميًا من تدريب نادي سندرلاند الإنجليزي، وذلك بعد فشله في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، وتوديع «البريميرليج».

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن مويس أخبر الإدارة برحيله عن سندرلاند صباح اليوم الإثنين في اجتماع بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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وقال مويس عقب استقالته: «أود أن أشكر سندرلاند على إتاحة الفرصة للعمل كمدرب له، أشكر المشجعين أيضًا لأنهم كانوا يدعمونا دائماً بحماس كبير، أتمنى للاعبين وللمدرب الذي سيخلفني أن يقودوا الفريق للعودة للدوري الممتاز». 

وكان مويس تولى قيادة سندرلاند مطلع الموسم الماضي، عقب استقالة سام ألاردايس من منصبه لتدريب الإنجليزي.

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التحرير

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