الحلقة السابعة من "تحت الأرض": "كرارة" يفكر في الهروب من السجن

كتب : الوطن منذ 49 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "تحت الأرض"، تفكير جمال، الذي يجسد دوره أمير كرارة، في هروبه من السجن، من خلال اعتماده على أحد معارفه يدعى "البوب".

كما شهدت أحداث الحلقة، زيارة أبيه الذي يجسد دوره محمود الجندي، ولومه على قيامه بتفجير الكنيسة، إلا أنه ينكر تماما تورطه.

بعد أن تنتهي زيارة محمود الجندي لكرارة، يتعرض لوعكة صحية، ويتم نقله للمستشفى، وهناك يكتشف من محامي كرارة، أن والدة حفيدة "سليم" أخذته.

كنوع من أنواع الضغط على جمال، للاعتراف بتفجيره للكنيسة، يكذب الضابط عليه، بأن والده توفى.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.