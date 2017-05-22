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العميد شريف العرايشي: لامساس بالبسطاء خلال تنفيذ إزالات التعديات

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العميد شريف العرايشي: لامساس بالبسطاء خلال تنفيذ إزالات التعديات العميد شريف العرايشي: لامساس بالبسطاء خلال تنفيذ إزالات التعديات

مصراوي Masrawy

إزالة التعديات

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد العميد شريف العرايشي، رئيس أركان الفرقة السابعة مشاة والمشرف على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية، أنه لا مساس بالبسطاء، وأن مراعاة البعد الإنساني واجبة في تنفيذ قرارات الإزالة.

جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الإثنين، في حضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، واللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إذ أضاف العرايشي أن التعليمات الموجهة إلى قوات الإزالة تشدد على عدم التمييز والتفرقة بين المخالفين، وأن يتم التعامل مع كل الحالات بكامل الحيادية.

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