سنة حبس لمشرفة وسائق مدرسة خاصة بأسوان تسببا في وفاة طالبة

أسوان - إيهاب عمران:

قضت محكمة جنح أسوان، برئاسة المستشار محمود عابدين، اليوم الإثنين، بالحبس سنة لمشرفة وسائق أتوبيس بمدرسة "السلام أكاديمي الخاصة"، في قضية مصرع الطفلة راندا خيرى أسفل عجلات أتوبيس المدرسة.

وقال علاء فيصل المحامي إن الحكم على المشرفة صدر غيابيًا وحضوريًا على السائق، مضيفًا أنه بصدد إقامة دعوى قضائية مدنية ضد كلا من وزير التربية والتعليم بصفته، ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بصفته، ورئيس مجلس إدارة المدرسة بصفته؛ لمسؤوليتهم في الحادث.

ومن جانبه، أعرب خيري نور الدين والد الطفلة عن رضاه بالحكم، وأضاف: "لا يهمني حبس المشرفة أو السائق، ومستمر في المطالبة بحق ابنتي حتى لا تتكرر الواقعة مع تلاميذ آخرين".

يذكر أن القضية تعود إلى المحضر رقم 17183 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان بدهس أتوبيس مدرسة السلام الطفلة راندا خيرى عقب نزولها من الأتوبيس أمام منزلها.