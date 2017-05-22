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بالصور.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" في دمنهور

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مصراوي Masrawy

افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (1)افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (1)

افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (2)افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (2)

افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (3)افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (3)

افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (4)افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (4)

افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (5)افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (5)

افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (6)افتتاح معرض أهلاً رمضان في دمنهور (6)

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان"، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وجهاز إرشاد وحماية المستهلك، ومديرية بأرض المعارض بدمنهور.

يشارك في المعرض العديد من الشركات الاستثمارية والغذائية بنطاق المحافظة، وشركة الزيوت، ومضارب البحيرة، ومنتجات مدارس التعليم الفني المتنوعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يضم المعرض مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والصلصة، ومنتجات الألبان، والمخللات، والعصائر والمربات، والصلصة، واللحوم والدواجن المجمدة، واللحوم البلدية بسعر 90 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى ياميش ومستلزمات الشهر الكريم.

ووجهت المحافظ إلى زيادة كمية المعروض من المنتجات بالمعرض وتوفيرها أولاً بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.​

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