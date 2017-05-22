ترامب لنتنياهو: لم أذكر كلمة "إسرائيل" للمسؤولين الروس

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "هآرتس" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يذكر اسم أو كلمة "إسرائيل" للمسؤولين الروس الذي اجتمع معهم في البيت الأبيض أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى واشنطن في 10 مايو الجاري.

وبدأ ترامب، صباح الاثنين، زيارة لإسرائيل ورام الله والقدس المحتلة تمتد على مدى يومين تنتهي غدًا الثلاثاء، قادمًا من السعودية التي التقى فيها العديد من قادة الدول العربية والإسلامية.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ترامب - الذي قدم إلى تل أبيب من الرياض في أول رحلة طيران مباشرة معلنة بين الدولتين - قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يأمل أن يأتي يوم يستطيع فيه التوجه بطائرته مباشرة من تل أبيب إلى الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن هناك وعي متزايد بين إسرائيل والدول العربية بأن مواجهة إيران أصبحت قضية مشتركة بينهما.

وأكد ترامب لنتنياهو قبل الاجتماع المشترك بينهما إنه لم يذكر إسرائيل في المعلومات الاستخباراتية التي أثار تسريبها لمسؤولين روس جدلاً واسعًا، وفقًا للصحيفة التي أشارت إلى تأكيده على وجود فرصة نادرة لتحقيق الأمن في المنطقة وهزيمة الإرهاب وإنشاء السلام في المنطقة.