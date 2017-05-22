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تجهيز 79 مسجدًا في الوادي الجديد استعدادًا لرمضان

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تجهيز 79 مسجدًا في الوادي الجديد استعدادًا لرمضان تجهيز 79 مسجدًا في الوادي الجديد استعدادًا لرمضان

مصراوي Masrawy

مديرية الأوقاف في محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

جهزت مديرية الأوقاف في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، 79 مسجدًا لأداء صلوات التراويح والتهجد والاعتكاف، خلال شهر رمضان المقبل.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة، الدكتور محمد بخيت، لمصراوي: "إن المديرية جهزت 41 مسجدًا لصلاة التراويح، و17 للتهجد، و21 للاعتكاف على مستوى المحافظة".

وأضاف بخيت أن المديرية ستعقد درسين يوميًا في جميع مساجد المحافظة، أحدهما بعد صلاة العصر، والآخر بعد صلاة التراويح، على ألا يزيد مدة الدرس الواحد عن عشر دقائق.​

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