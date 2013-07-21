الحلقة (12) من "بدون ذكر أسماء": حمل نوارة وطلاقها من معتمد.. والقبض على أولاد النعجة

كتب : شاهيستا شريف منذ 29 دقيقة

في أحداث الحلقة "الثانية عشر" من مسلسل "بدون ذكر أسماء" يتم طلاق نوارة وتحكي لأهلها أنه طلقها لأنها رفضت السفر معه للسعودية، ثم يكتشفون حمل نوارة من معتمد.

ويذهب عاطف لأحد المجلات ويعرض عليهم الصور التي صورها في الفرح ويعجبون بها، ويقررون التعاون معه.

ثم تذهب تغريد وتقابل أحمد وتساعدها أمها في إخفاء الأمر على أبيها، ويقول أحمد لتغريد إنه أمامه بعض السنين حتى يقتدر على الزواج.

يجد السمسار حجرة لمبسوطة في بيت طالبات على أنها تلميذة. ويظهر على البنات الشعور بالضيق من نقل مبسوطة معهم لصغر الشقة.

يبدأ سعيد في العمل بالشركة كرئيس مجلس إدارتها، وتعمل معه هند كسكرتيرة. ويسأل سعيد اللواء مجدي عن سبب حرصه الشديد دون حاجة في طبيعة عملهم، فيقول له اللواء مجدي أنهم يجب أن يكونوا حربصبن في كل شيئ، ويعرفه أنه في صفقة اللحوم المستوردة، هناك أسلحة مهربة.

يذهب صول المرور لرجب ويقول له أن يحذر زمائله لأن هناك ضابط جديد يريد أن يثبت جدارته وينوي لم كل المتسولين وفعلا يقبض عليهم كلهم ولكن يفلت منهم رجب. فينصحهم الصول بخطة ليتخلصوا منه، ويبدأ أولاد النعجة في تنفيذ الخطة فيخبط أحدهم رأسه بالحائط ويتظاهر أن الضابط هو الذي ضربه.

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.