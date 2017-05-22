البدري: خبراتنا وطموحنا مفتاح الفوز على القطن.. لا بديل عن الثلاث نقاط

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كتب- أحمد سعيد أحمد شحاتة:

قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن تركيز الفريق منصب بشدة على المشوار الإفريقي، وأن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين قبل مواجهة القطن الكاميروني، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البدري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الجهاز الفني يضع في حساباته ظروف المباراة، من حيث حالة أرضية الملعب وحالة الطقس ويراعي طريقة اللعب المناسبة لهذه الصعاب.

وأشار إلى جاهزية كل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق لخوض المباراة، وفقًا لرؤيته الفنية، وأن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس بشكل دقيق ويرى أنه فريق جيد ويلعب على أرضه ووسط جماهيره.

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وشدد «الفريق سيلعب على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة القطن.. نمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والطموح لتحقيق الفوز خاصة أن الفريق يقدم نتائج طيبة في مسابقة الدوري».

وأوضح أن القطن يسعى إلى الفوز من أجل تعويض خسارته في الجولة الماضية من البطولة، وأن الأهلي سبق له تحقيق الفوز في جاروا ويرغب في تكرار ذلك خلال مباراة الغد، وأن الأهلي لديه طموحات قوية في البطولة خاصة أن المشوار في البطولة مازال طويلًا.

وأكد المدير الفني للفريق على أن الجميع لا يركز في الوقت الحالي إلا في لقاء القطن فقط، والفوز للحصول على الثلاث نقاط، لافتا إلى أن هدف الأهلي هو الفوز بالبطولة الإفريقية هذا الموسم والعودة للعب في كأس العالم للأندية.