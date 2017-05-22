رئيس «مياه القليوبية»: 50% عجز في مياه الشرب بالمحافظة

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أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وجود نقص فى كمية المياه المنتجة بنسبة لا تقل عن 50% من الاحتياجات الفعلية لكل مواطن بالمحافظة.

وقال مجاهد، خلال فعاليات ندوة ترشيد استهلاك المياه، التي عقدت اليوم بمكتبة مصر العامة ببنها، إن كمية المياه المنتجة 660 ألف متر مكعب من المياه موزعين على نحو 6 ملايين مواطن، بحصة قدرها 109 لتر/ يوم لكل فرد، وما يحتاجه فعليا 200 لتر/ يوم بما يستوجب الترشيد الإجباري لاستهلاك المياه.

وشدد مجاهد على أن المحافظة في احتياج عاجل لسد هذا النقص بإنشاء محطات سطحية وتحلية مياه البحر لتجنب استخدام الآبار الأرتوازية، ومعالجة مياه الصرف بطريقة ثلاثية، لافتا إلى أن مصر تستورد عدد من المحاصيل الغذائية من الخارج، وفي مقدمتها الأرز والقمح بسبب عدم زراعتها لوجود نقص في المياه.

وأكد مجاهد أن الشركة تعد خطة عمل بالتنسيق مع عدد من الجهات للقيام بحملة توعية من خلال قصور الثقافة ومراكز الشباب والأوقاف؛ للتوعية بخطورة الإسراف في المياه بالمساجد والمنازل وضرورة الترشيد وخاصة مع حلول فصل الصيف.