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الحلقة (11) من "سوق حريم": الحريم الأربع يغيرن نشاطهن من بيع الملابس إلى الهواتف المحمولة

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الحلقة (11) من "سوق حريم": الحريم الأربع يغيرن نشاطهن من بيع الملابس إلى الهواتف المحمولة الحلقة (11) من "سوق حريم": الحريم الأربع يغيرن نشاطهن من بيع الملابس إلى الهواتف المحمولة

كتب : أسماء بدوي منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "سوق حريم"، قيام أبناء الحريم الأربع، وهم هيا الشعيبي والهام الفضالة ورزيقه طارش وفخريه خميس وسعاد علي، بجلب مستثمر لهم ليبعوا هواتف محمولة بدلا من الملابس.

كما تشهد أحداث الحلقة في المسلسل الكويتي الكوميدي، رفض الحريم الأربع للصفقة التي جلبها أولادهم مع المستثمر، إلا أن طمعهم في مكسب أكبر يجعلهم يوافقون مرة أخرى.

خلال أحداث الحلقة، زوجة أخو سعاد، التي تجسد دورها سعاد علي، تسمع ابنها وهو يتفق مع المستثمر، فتحسبه أنه سيتزوج سعاد، وتخشى على ثروتها، وتحكي لزوجها، الذي يعرف الحقيقة بعد ذلك من ابنه.

جدير بالذكر، المسلسل إخراج حسين أبل، والكاتب أيمن الحبيل.

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