زيادة 50 % على الفقراء.. «القابضة للمياه»: لصالح المواطن.. «وفيه فواتير هتقل»

لمصلحة المواطن

وبعد رد رئيس "القابضة للمياه" المقتضب، انتقلت" التحرير" للحصول على معلومات أكثر من المتحدث الرسمي باسم الشركة، العميد محي الصيرفي، الذي استهل حديثه بتأكيد أن زيادة أسعار فواتير المياه، وإعادة "التشريح" (أي وضع شرائح جديد للاستهلاك)، آمر في صالح المواطن، معقبًا: "الأمر لا يستاهل أن تنقلب الدنيا بهذا الشكل".

شاهد أيضا

زيادة 50%

الصيرفي أضاف، أن الدراسة التي قدمتها شركة المياه عن زيادة الأسعار، تضمنت "الشريحة من صفر حتى 10 متر، والتي كانت تحاسب بـ 30 قرشًا، سترتفع لـ 45 قرشًا للمتر، أي بنسبة 50%، وهي الشريحة الخاصة باستهلاك الطبقات البسيطة أو بالأحرى الفقيرة، بينما الشريحة الثانية، والتي تحاسب وفقًا للأسعار المطبقة حاليًا من صفر حتى 20 متر بـ 70 قرشًا، سيتم حسابها من 11 إلى 20 متر بـ 120 قرشًا، ولن يتم حساب الشريحة الثانية من صفر حتى 20 متر كما كان سابقًا، مما سينعكس على انخفاض سعر فاتورة المياه".

وقدم مثالًا توضيحًا، حيث أفاد بأن من كان يستهلك 11 مترًا في الشهر، وفقًا للأسعار الحالية، فأن فاتورته تقدر بـ 7.7 جنيه، كونه تخطى الشريحة الأولى من صفر لـ 10، ودخل في الحساب الخاص بالشريحة "من صفر لـ 20 مترًا"، بينما في الأسعار الجديدة فأن من يستهلك 11 مترًا ستكون فاتورته بـ 5.7 جنيهًا، حيث سيتم حساب الـ 10 متر الأولى بـ 45 قرشًا بإجمالي 4.5 جنيه، ويضاف لهم متر بـ 120 قرشاً، لتكون الفاتورة بـ 5.7 جنيهًا في نهاية المطاف، متساءلًا: "كده الفاتورة رخصت ولا لأ؟"، كما أوضح أن قيمة الفاتورة لاستهلاك 13 مترًا، وفقًا للأسعار الجديدة، 8.1 جنيه، بينما وفق الأسعار الحالية، 9.1 جنيه.

الحكومة تتحمل فرق تكلفة بـ 3 مليارات جنيه

تابع الصيرفي أن سعر الشريحة الثاثة، وهي حاليًا من صفر حتى 30 مترًا، بـ 105 قروش، منوهًا بأن هذه الشريحة في الأسعار الجديدة باتت من 21 إلى 30، وستظل كما هي بـ 105 قروش، وفيما يخص سعر الشريحة الرابعة واستهلاكها من صفر حتى 40 مترًا شهريًا، سيظل حساب من يدخل عند الشريحة الرابعة في الأسعار الجديدة ليحاسب من صفر حتى 40 متر، ولن يحصل على تشريح مثل الشرائح السابقة، حيث سيحاسب بـ 135 قرشًا على كامل الاستهلاك، وفيما يخص الشريحة الخامسة والخاصة بمن يزيد استهلاكه عن 40 مترًا في الشهر، فسيحاسب في الأسعار الجديدة بـ 155 قرشًا على كامل الاستهلاك من "صفر حتى عدد الأمتار التي استهلكها".

وفيما يخص إنتاج وتكلفة ضخ المياه، أوضح الصيرفي أن الشركة تنتج 25 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، بإجمالي 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا، والفرق فيما بين تكلفة الإنتاج والبيع للمواطن تقدر بـ 3 مليارات جنيه تتحلمها الحكومة.