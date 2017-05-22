أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (1)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (1)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (2)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (2)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (3)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (3)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (4)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (4)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (5)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (5)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (6)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (6)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (7)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (7)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (8)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (8)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (10)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (10)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (9)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (9)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (11)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (11)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (12)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (12)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (13)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (13)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (14)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (14)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (15)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (15)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (16)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (16)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (17)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (17)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (18)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (18)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (20)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (20)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (19)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (19)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (22)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (22)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (21)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (21)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (24)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (24)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (23)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (23)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (26)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (26)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (25)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (25)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (27)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (27)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (28)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (28)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (29)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (29)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (30)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (30)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (32)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (32)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًامحافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (33)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (33)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (34)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (34)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (35)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (35)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (36)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (36)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (37)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (37)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (39)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (39)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (38)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (38)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (40)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (40)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (41)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (41)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (42)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (42)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (43)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (43)

محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (44)محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا (44)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قاد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الإثنين، حملة إزالة استهدفت التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، أسفرت عن استرداد 175 فدانًا من أراضي الغابات الشجرية بمشروع إدفا بالجبل الغربي في مركز سوهاج.

وخلال الحملة، أكد المحافظ أن أجهزة المحافظة عازمةً على إزالة جميع أشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح باستعادة حقوق المواطن في تلك الأراضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية

بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية

السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

نشرة مصراوي: افتتاح معرض أهلا رمضان.. واتصال السيسي بـ"ماكرون".. وقطع المياه في الجيزة

نشرة مصراوي: افتتاح معرض أهلا رمضان.. واتصال السيسي بـ"ماكرون".. وقطع المياه في الجيزة

غدًا.. السيسي يفتتح 9 مستشفيات عبر «الفيديو كونفرانس» من دمياط

غدًا.. السيسي يفتتح 9 مستشفيات عبر «الفيديو كونفرانس» من دمياط