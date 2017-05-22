بالصور.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة تعديات على 175 فدانًا

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قاد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الإثنين، حملة إزالة استهدفت التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، أسفرت عن استرداد 175 فدانًا من أراضي الغابات الشجرية بمشروع إدفا بالجبل الغربي في مركز سوهاج.

وخلال الحملة، أكد المحافظ أن أجهزة المحافظة عازمةً على إزالة جميع أشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة حقوق المواطن في تلك الأراضي.