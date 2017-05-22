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ترامب يؤكد أنه لم يذكر إسرائيل مطلقا خلال محادثاته مع الروس

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ترامب يؤكد أنه لم يذكر إسرائيل مطلقا خلال محادثاته مع الروس ترامب يؤكد أنه لم يذكر إسرائيل مطلقا خلال محادثاته مع الروس

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

تل أبيب - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه لم يذكر إسرائيل مطلقا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي يتردد أنه أبلغه خلاله بمعلومات سرية للغاية حصل عليها من شريك أجنبي.

وأثار هذا الكشف المخاوف من أن ترامب عرض مصدرا استخباراتيا للخطر، وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن المعلومات جاءت من الإسرائيليين.

وقال ترامب خلال لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس عندما سئل من صحفيين عن التقارير "أنا لم أذكر كلمة أو اسم إسرائيل مطلقا خلال المحادثات.. إنهم يقولون أنني ذكرتها، لذلك لديكم قصة أخرى خاطئة. لم أذكر كلمة إسرائيل".

وجاء اجتماع ترامب مع لافروف وسط تساؤلات أوسع نطاقا حول تعامل ترامب مع التحقيق بشأن وجود صلات بين حملته الانتخابية وروسيا، وبعد يوم من إقالته لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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